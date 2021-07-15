Для кого смертельно опасен огуречный рассол

Огуречный рассол пьют при похмелье, в жару и после тренировки, используют для подсолки салата, мариновки мяса для шашлыка, а также употребляют просто для удовольствия. При некоторых состояниях от рассола больше вреда, чем пользы. «Рамблер» рассказывает, кому огуречный рассол может быть опасен.

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Пищевая соль — важнейший компонент рассола, природный консервант и причина незабываемого вкуса. Рецепты советуют добавлять 50-60 грамм соли на 1 литр воды. В стакане рассола примерно 16-20 г соли, то есть в три раза больше суточной нормы (5 г). Употребление столь подсоленной воды вредно при некоторых заболеваниях.

При сердечно-сосудистых заболеваниях и гипертонии

Соль задерживает влагу в организме, в результате чего увеличивается объем крови. Сердце начинает работать в усиленном режиме и с трудом справляется с нагрузкой. Кроме того, соль повышает кровяное давление. При риске сердечно-сосудистых заболеваний, перенесенных инфарктах и гипертонии о рассоле придется забыть.

При болезнях почек

Когда организм задерживает жидкость, возникает нарушение водного обмена. Особенно это опасно после употребления спиртного, ведь нагрузка на почки и так увеличивается. Пациентам с пиелонефритом, почечной недостаточностью, мочекаменной болезнью рассол противопоказан.

При острых формах болезнях ЖКТ

Уксус — другой важный компонент рассола. Кислота агрессивно воздействует на стенки пищевода, вызывая ухудшение состояния. Рассол не рекомендуют при язвах, холецистите, гастрите, циррозе печени.

Польза рассола