Продукты, которые опасны для суставов

Не секрет, что все то, что мы едим, влияет на наши внутренние органы. Различные продукты содержат определенные микроэлементы для того, чтобы поддерживать функционирование нашего тела. Некоторые продукты наоборот негативно влияют на все процессы, которые происходят в нашем теле. "Рамблер" рассказывает о продуктах, которые опасны для суставов.

Разносолы

Разносолы считаются одной из самых безвредных закусок, но это не так. Они полезны при похмелье, так как восстанавливают уровень электролитов в организме, но могут сыграть злую шутку с людьми, у которых есть проблемы с суставами. Так, они задерживают лишнюю жидкость в организме из-за большого количества соли в них. А людям, у которых есть проблемы с суставами, нужно употреблять как можно больше воды для повышения их эластичности.

Трансжиры

К продуктам с опасными транжирами относят фастфуд, переработанное мясо, а также закуски с добавлением регуляторов вкуса. Дело в том, что суставам нужен коллаген, а его помогают вырабатывать продукты с насыщенными жирами. Транжиры наполняют наш организм совсем другим видом жира, который считается более вредным, поэтому в рационе становится все меньше насыщенных и Омега жиров.

Щавелевая кислота

Зелень с содержанием щавелевой кислоты полезна только, если ее употребляют в сыром виде. Многие люди любят готовить эту зелень, поэтому никакой пользы она не несет. При термической обработке она вступает в реакцию с кальцием и образует неорганическую соль. Щавелевая кислота содержится в щавеле, шпинате, цитрусовых, сливе и винограде.

Черный чай и крепкий кофе