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Врач предупредила россиян о риске инсульта из-за пальмового масла

Lenta.ruиещё 8
6 часов назад
Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева предупредила россиян о рисках развития болезней сердца из-за пальмового масла. Она рассказала агентству «Прайм», чем опасен этот продукт.
Врач сообщила о риске инсульта из-за пальмового масла
Фото: ТАССТАСС
По словам врача, натуральное пальмовое масло содержит большое количество антиоксидантов, однако такое масло не используется в массовом производстве. При приготовлении промышленной выпечки, десертов, майонеза, молочной продукции и фастфуда используют «отбеленное пальмовое масло».
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«Употребление пальмового масла в больших количествах может увеличить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что жировой состав пальмового масла на 50 процентов представлен насыщенными жирами, употребление которых значительно повышает риск атеросклероза и неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов: инсультов и инфарктов», — пояснила Михалева.
По ее словам, определить, содержится ли пальмовое масло в продукте, можно только в лаборатории. Однако врач напомнила, что информация о содержании пальмового масла должна быть указано на упаковке. «Обратите внимание на такие обозначения: растительное масло (должен быть указан конкретный вид масла), пальмовый олеин, пальмовый стеарин, стеариновая кислота, пальмитиновая кислота, кондитерский жир, растительный заменитель жира, заменитель молочного жира, эквиваленты масла какао, заменители масла какао, фритюрные жиры, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топлёная смесь, маргарин», — посоветовала эндокринолог.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков предупредил, что установившаяся в европейской части России аномально жаркая погода может привести к подорожанию ряда продукции. Эксперт назвал три группы таких товаров. Первая — это продукция, на которую подскочил спрос (мороженое, безалкогольные напитки, пиво). Вторая — продукты, которые требуют определенной температуры при перевозке и хранении, в том числе сливочное масло и замороженные полуфабрикаты. Третья группа товаров, которые могут подорожать, относится к животноводству.
ЗОЖ,Иван Федяков,Advis.ru,
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