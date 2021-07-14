Врачи объяснили, как избежать обезвоживания

Какую опасность представляет обезвоживание и почему нужно поддерживать водный баланс во время жаркой погоды, рассказали сотрудники Московской областной больницы имени профессора Розанова В. Н.

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— Человеку важно употреблять достаточное количество воды, потому что она приводит в норму пищеварение, а также помогает регулировать температуру тела и кровяное давление, — рассказала заведующая терапевтическим отделением 1 поликлиники 1 Анна Галкина.

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При недостаточном количестве воды в организме начинаются негативные процессы: мышцы испытывают больше нагрузки, суставы становятся тугоподвижными. Спустя некоторое время «маловодие» может привести к изменениям в межпозвоночных дисках.

— Порядка 20 процентов пациентов с болями в позвоночнике страдают от малого количества воды в организме, проще говоря обезвоживания, — пояснила нейрохирург Нина Вознесенская.

По ее словам, такое заболевание, как остеохондроз, основано именно на обезвоживании и недостатке влаги в суставах, отмечает интернет-издание « Подмосковье сегодня ».

Тем временем, кандидат медицинских наук, врач-педиатр Марина Мамаева добавила, что в жаркую погоду люди часто употребляют холодную воду. Это один из самых простых и популярных способов охладиться во время изнурительного зноя. Однако с этим стоит быть осторожным, потому что это может привести к простудным заболеваниям. Как подчеркнула специалист, лучше всего пить простую питьевую не слишком холодную воду. Желательно не меньше трех стаканов в день. Она также посоветовала отказаться от употребления минеральной воды, которая содержит много солей. Именно поэтому она не поможет утолить жажду в жару.

Эксперт также не рекомендует утолять жажду вином или другими алкогольными напитками, как это принято в некоторых странах, отмечает ФАН

— На жаре не стоит пить алкогольные напитки. Это приводит к обманчивому чувству облегчения, а потом может стать причиной печальных последствий. Речь не идет о том, что в вечерние часы нельзя выпить бокальчик хорошего крымского вина, тем более сухого, — разъяснила Марина Мамаева.