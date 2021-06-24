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Как лишний вес ухудшает состояние легких

Александра Нечаева
6 часов назад
Избыточный вес — это не только проблема внешнего вида, невозможность носить ту одежду, которую хочется, но и риск серьезных заболеваний, среди которых проблемы с легкими. О том, как лишний вес может ухудшить состояние легких, читайте в материале “Рамблера”.
Как лишний вес ухудшает состояние легких
Фото: DepositphotosDepositphotos

Нагрузка на сердце

Наверняка вам известно, что при избытке жира он не только распределяется под верхним слоем кожи, но и накапливается вокруг внутренних органов. Это крайне опасно в отношении легких и сердца. Их работа сильно затрудняется. Сердце теряет способность правильно качать кровь, пытаясь распределить ее по всему большому организму. В результате правые камеры сердца расширяются, формируя “легочное сердце”, возникает сердечно-легочная недостаточность.

Кислорода необходимо больше

Кислород нужен абсолютно всему организму. А если человек крупный, следовательно, кислорода необходимо больше. Чтобы насытить органы и ткани организма кислородом, крупным людям приходится чаще дышать. Если же тело человека имеет избыток жира, мышцы слабеют, начинают плохо перекачивать воздух. В результате организм начинает испытывать постоянный недостаток кислорода.

Уменьшение объема легких и слабое дыхание

На поддержание нормального дыхания организму человека, страдающего лишним весом, приходится затрачивать большое количество энергии. Тело приспосабливается “экономить” ее, делая дыхание более слабым и поверхностным. Это приводит к тому, что воздух поступает лишь в трахеи и бронхи, а нижние отделы легких практически не получают кислород. Кроме того, сам объем легких со временем уменьшается, поскольку диафрагма начинает смещаться вверх из-за неправильной работы мышц, которым двигаться в правильном направлении мешает избыток жира на животе.
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