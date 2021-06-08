Грудь и зубы: нужно ли менять имплантат или их ставят до конца жизни

Имплантат – это медицинское изделие, которое предназначается для вживления в организм. Они используются в качестве протезов, замещающих определенные органы, или выполняют эстетическую роль. "Рамблер" выяснил, нужно ли заменять имплантаты спустя время на примере самых популярных имплантатов.

Грудь

Грудные имплантаты подлежат замене у тех пациенток, которые установили их десятки лет назад. Современные модели делают из более долговечных материалов. Отказываясь от замены, женщины идут на осознанный риск. Обычно он связан с прорывом капсулы.

Современные модели с пожизненной гарантией тоже могут порваться, но только вследствие травмы груди. Но чаще женщины приходят на замену из-за эстетических предпочтений. Вы удивитесь, но актуальные формы груды меняются, да и с годами кожа может обвиснуть, а также может поменяться предпочтительный размер. Иногда у пациенток возникают осложнения на фоне заболеваний.

Зубы

Качественный имплантат может стать идеальной имитацией корня зуба. Он выдерживает жевательные нагрузки, не расшатывается, не становится менее надежным. Имплантаты не придется менять в течение всей жизни, при этом сами керамические протезы, которые ставят сверху подлежат замене.