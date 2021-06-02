Врач рассказала о смертельной опасности низкого давления

Она отметила, что для некоторых людей низкое давление может быть нормой, и тогда беспокоиться не надо, однако для других это может представлять смертельную опасность, особенно в сочетании с холодным потом, отдышкой, тахикардией, болями в груди и даже с потерей сознания.