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Врач рассказала о смертельной опасности низкого давления

Lenta.ruиещё 4
6 часов назад
Условно опасным считается артериальное давление 90 на 60 миллиметров ртутного столба и ниже. Если человек впервые столкнулся с такими показателями, необходимо вызывать врача, рассказала «Пятому каналу» врач-кардиолог, терапевт Наталья Гаврилюк.
Врач рассказала о смертельной опасности низкого давления
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»
Она отметила, что для некоторых людей низкое давление может быть нормой, и тогда беспокоиться не надо, однако для других это может представлять смертельную опасность, особенно в сочетании с холодным потом, отдышкой, тахикардией, болями в груди и даже с потерей сознания.
«Тут мы обязательно должны исключать острые состояния. Такие, как инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма, инсульт. Человек должен быть экстренно доставлен в больницу. Чем быстрее, тем лучше»,
— сказала медик.
По ее словам, срочная госпитализация также нужна при приеме больших доз препарата для снижения давления. Такая медикаментозная гипотензия может привести даже к смерти.
«Бывало такое, что даже в стационарах таких пациентов приходилось переводить в реанимацию, и достаточно сложно было поднять им давление»,
— добавила Гаврилюк.
ЗОЖ,
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