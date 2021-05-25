Как правильно выбирать зубную щетку

Многие люди забывают про здоровье своих зубов, а в старости начинают жалеть о том, что не позаботились об этом раньше. Состояние зубов и десен зависит не только от регулярных походов к врачу и своевременного лечения. Чтобы сохранить свои зубы в хорошем состоянии до зрелого возраста, нужно ежедневно заботиться о гигиене и здоровье десен. Одним из факторов является правильно подобранная зубная щетка. "Рамблер" рассказывает, как правильно ее выбрать в зависимости от ваших возможностей, пожеланий и состояния полости рта.

Когда стоит менять зубные щетки

Врачи рекомендуют менять зубную щетку каждые три месяца. По статистике, именно после этого срока использования на ней скапливается слишком много грязи, которая может негативно влиять на здоровье зубов. Кроме того, со временем щетки изнашиваются и не так эффективно удаляют зубной налет, что может сказаться на образовании кариеса, зубного камня и заболеваниях десен.

Кроме того, щетку нужно менять после каждого перенесенного простудного заболевания. Дело в том, что на зубах остаются вирусные бактерии. Из-за того, что щетки хранятся в ванной, бактерии в них быстро размножаются. Поэтому если вы недавно болели, лучше не рисковать и поменять зубную щетку.

Разновидности щеток

Существует очень много классификаций зубных щеток. Они могут быть электрические, механические, с подвижной головкой, с насадкой для чистки языка, с резиновыми элементами на ручке. Однако все это стоит выбирать в зависимости от ваших собственных предпочтений и финансовых возможностей. Обратить внимание нужно на две вещи: жесткость и кончики щетинок.

Стандартная по жесткости щетка, которую рекомендуют врачи людям без заболеваний зубов и десен — щетка со средней жесткостью. Далее по возрастанию идет жесткая щетка. Ее нужно брать людям со съемными протезами или тем, кто склонен к образованию зубного налета. Склонность определить очень просто — достаточно в середине дня провести по поверхности зубов. Если вы обнаружили на них остатки пищи, значит вам нужно жесткая щетка. Существуют также очень жесткие щетки, но их можно увидеть только в специализированных магазинах. Они подойдут для людей, страдающих от частого образования зубного камня.

Зубные щетки, которые относятся к мягким, нужно покупать детям до 12 лет и беременным женщинам, а также больным сахарным диабетом. У этих категорий людей выше риск повредить десны, кроме того, они часто страдают от кровоточивости полости рта. Мягкую щетку также можно купить те, у кого есть проблемы с деснами и эмалью зубов, так как она не будет травмировать. Существуют также очень мягкие щетки. Их стоит покупать только по назначению врача. Как правило, их назначают людям с тяжелыми заболеваниями десен, например, пародонтозе.

округленные

заостренные

тупые Если говорить о кончиках щетинок, они могут быть трех видов: