“В деревне — натуральное”: почему у жителей мегаполисов зубы лучше

Многие из нас росли с мыслями о том, что в деревне все натуральное, поэтому и здоровье у деревенских жителей крепче. Они меньше болеют, работают на земле до глубокой старости, а еще у них зубы лучше. Однако последнее оказалось мифом. "Рамблер" выяснил, почему.

Впервые мысль о том, что в мегаполисах зубы у людей лучше редактор "Рамблера" услышала на приеме стоматолога. И дело вовсе не в том, что у горожан больше возможностей следить за здоровьем полости рта (хотя и это тоже). Дело в том, что в городе люди употребляют более мягкую и разнообразную пищу.

На зубы, как и на другие органы, влияет множество факторов: состав воды, воздуха, качество питания, количество солнечных дней в году и прочее. Например, зубы у жителей Кубани, где много овощей и фруктов, будут значительно лучше, чем у жителей Крайнего севера.

Исследования также показывают, что при более низкой интенсивности кариеса у сельских жителей вес кариозных полостей составляет почти в два раза выше, чем у горожан. Удельный вес пломбированных зубов у городских жителей значительно выше. Скорее всего, это связано с большей доступностью стоматологической помощи. У городских жителей удалению подвергается меньше зубов.

"К сожалению, распространенность кариеса зубов в мире вошла в ранг пандемии. По оценке ВОЗ, 90% населения Земли подвержено заболеваниям полости рта, и первое место среди них занимает кариес", - сообщил Кирилл Родин.

По мнению стоматологов, слова о том, что "в деревнях зубы лучше или что раньше были зубы лучше" — это не более, чем миф. Потому что возможно люди и не лечили зубы всю жизнь, но потом они скорее всего просто выпадали. Неутешительная статистика ВЦИОМ говорит о том, что у каждого пятого человека в возрасте 45 лет отсутствуют пять и более зубов, лишь 35% оценивают состояние полости рта как хорошее.

"По результатам опроса, 70% россиян сталкивались с потерей зубов. Среди них 22% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет".

За зубами надо следить, даже если они не болят. Так вы сможете предотвратить образование серьезных проблем. К стоматологу нужно ходить раз в полгода на чистку, во время которой врач снимет зубной налет и камни, которые со временем провоцируют развитие кариеса. Также осмотр позволит заметить проблемы на начальном этапе.

Зубы надо лечить, менять травмированные и вставлять имплантаты еще и по причине того, что от них зависит здоровье в целом. Потому что недолеченные зубы в будущем — это заболевания желудочно-кишечного тракта, а неудаленные корни — опасность воспаления десен и лицевого нерва.