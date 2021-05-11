Диета Хашимото: чем может быть опасен йод

Диета Хашимото – не модный тренд, это особое питание, которое подбирается индивидуально для тех, у кого есть проблемы с щитовидной железой. Какие правила «тарелки» в ней есть и почему всем сидеть на такой диете вредно?

Фото: Peopletalk Peopletalk

Елена Мановска, врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club

Сама по себе щитовидная железа – это маленький эндокринный орган, который контролирует все процессы, протекающие в нашем организме. Проще говоря, «ментор» нашего здоровья. Именно она наставляет и руководит тиреоидными гормонами – тироксином и трийодтиронином, которые, выделяясь в кровь, оказывают влияние на все наши клетки и ткани.

Болезнь Хашимото, или же хронический тиреоидит, – заболевание аутоиммунное. Впервые эту болезнь описал японский хирург Хакару Хасимото в 1912 году. Чтобы тебе было понятно, в процессе такого нарушения клетки иммунной системы вместо того, чтобы защищать организм от чужеродных инфекции, направляют свою агрессию непосредственно к щитовидной железе, а это рано или поздно приводит к ее хроническому, но безболезненному воспалению. Процесс протекает медленно, в течение нескольких лет разрушает железу и приводит к нарушению нормальной продукции гормонов щитовидной железы.

Итак, если щитовидная железа ослаблена, то обильное потребление йода может крайне негативно сказаться на общем состоянии здоровья и непосредственно на состоянии щитовидной железы. Поэтому из меню в первую очередь убирают: морепродукты, рыбу, водоросли, суши, йодированную соль. Яйца и коровье молоко также попадают в «черный список», они могут поддерживать это аутоиммунное заболевание. Отказаться важно еще от соевого, подсолнечного и рапсового масел, арахиса, мучного и сладкого, колбасных изделий, фастфуда, так как жирная пища может провоцировать и тем самым усиливать агрессивность аутоиммунного воспаления.

Почему важно убрать йодосодержащие продукты из рациона?

Потому что йод, поступая в организм, участвует в синтезе определенных гормонов – тироксина и трийодтиронина. Но одним из компонентов, необходимых для синтеза этих гормонов, является белок тиреоглобулин, его организм воспринимает как чужеродный, и запускается аутоиммунный процесс.

Что можно есть на диете Хашимото?

Нужно выбирать те продукты, которые должны купировать воспалительный процесс, снять отечность и восстановить структуру клеток щитовидной железы.