Врач дала советы дачникам с заболеваниями сердца

Дачникам, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы, следует выполнять ряд правил, чтобы не навредить собственному здоровью. Об этом в интервью порталу «Екатеринбург онлайн» рассказала российский врач-гериатр Наталья Черепанова

Она посоветовала перед поездкой на дачу посетить терапевта или врача-гериатра. Это особенно важно для тех пациентов, кто долгое время провел в изоляции. Кроме того, с собой за город обязательно нужно взять тонометр и лекарства, которые следует принимать регулярно во избежание скачка давления из-за физических нагрузок.

Черепанова подчеркнула, что под активным солнцем трудиться в огороде нельзя: с 12:00 до 16:00 следует оставаться дома. При этом на участке необходимо носить головной убор и закрытую одежды светлых тонов. Работать нужно для удовольствия, не перенапрягаясь. Оптимально каждые полчаса делать в работе паузы, посоветовала врач.

Эксперт также предупредила, что нельзя трудиться при плохом самочувствии, а чтобы подготовить организм к нагрузкам, с утра нужно делать небольшую гимнастику. Наконец, для связи с близкими или вызова скорой помощи под рукой всегда должен быть телефон, заключила медик.