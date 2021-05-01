Как предотвратить обезвоживание во время похмелья

Сильная жажда с похмелья — это сигнал, который автоматически подает организм, сигнализируя об обезвоживании и необходимости пополнить запасы воды. Избежать “сушняка” вряд ли получится, но предупредить слишком ощутимые его проявления все же можно. О том, как это сделать, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Джон Уик" Кадр из фильма "Джон Уик"

Разумеется, проще всего не употреблять алкоголь вовсе, тогда и о неприятных последствиях говорить не придется. Но если все же человек иногда позволяет себе расслабиться с бокалом горячительного напитка, следует постараться сделать так, чтобы не было мучительно больно на следующее утро. Что же предпринять, чтобы жажда после употребления алкоголя наутро была как можно менее ощутимой?

Для начала определите для себя норму алкоголя, которую не будете превышать. Тогда последствий бурной вечеринки удастся легко избежать. Меру каждый должен назначать себе исходя из состояния здоровья и своих возможностей.

Непосредственно перед застольем неплохо выпить несколько таблеток активированного угля. Он является отличным абсорбентом и весьма эффективно выводит этиловый спирт из организма.

Не забывайте хорошо закусывать. Этот простой совет поможет уменьшить степень возможного опьянения, а также снизит негативные последствия веселой алкогольной вечеринки утром.

Алкогольные напитки необходимо чередовать с минеральной водой: она поможет уменьшить степень обезвоживания организма.