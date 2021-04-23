Алкоголизм и желтуха: кому необходим витамин D

Врач общей практики, заведующий отделением в Диагностическом центре 5 Денис Прокофьев рассказал, кому необходимо принимать витамин D, можно ли получить его из еды и к каким заболеваниям приводит дефицит этих веществ. "Рамблер" делится мнением медика.

Под "витамином D" следует понимать не одно конкретное вещество, а целую группу. Наиболее важные для человека, по словам врача, — это D1, D2, D3, D4, D5 и D6.

"Получить витамин D c едой, так же как и находясь на солнце, очень сложно, наиболее богатый витамином D, — дикий лосось. Он содержит 1000 МЕ витамина D на 100 г, для нормы нужно каждый день съедать 400 г лосося",

— написал Денис Прокофьев на своей странице в Facebook.

Список заболеваний, при которых рекомендуют дополнительно принимать витамин D, довольно обширен. Его назначают людям с алкоголизмом, печеночной недостаточностью, циррозом печени, механической желтухой, рахитом, гипокальциемией и гипофосфатемией, а также при частых диареях, неполноценном питании и проблемах всасывания в кишечнике.

"Примерно у 75 % больных воспалительными заболеваниями кишечника, такими, как язвенный колит и болезнь Крона, имеется дефицит витамина D. Дефицит витамина D является фактором риска остеопороза [...] Прием витамина D в дозе 700–800 МЕ снижает риск переломов бедра на 26%, а невертебральных переломов — на 23%".

Как рассказал Денис Прокофьев, витамин D может быть и вреден. Например, для подростов с лишним весом.

"Чрезмерное количество витамина D может вызывать у детей тошноту и рвоту, потерю аппетита, чрезмерную жажду, частое мочеиспускание, запоры, боли в животе, мышечную слабость, боли в мышцах и суставах, спутанность сознания, усталость, а также более серьезные последствия, например, повреждение почек".