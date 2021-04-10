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Врач предупредила о смертельной опасности переизбытка воды

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Нефролог Анна Коробкина предупредила, что переизбыток воды может представлять смертельную опасность для человека. Об этом она рассказала телеканалу «Звезда».
Врач отметила, что при водной интоксикации может снизиться концентрация электролитов, способствующих продвижению в клетки организма питательных веществ и выводу из них продуктов обмена.
Так, может снизиться количество натрия в крови, который нужен для поддержания баланса жидкости внутри клетки и в межклеточном пространстве. Если человек выпивает много воды за один раз, то жидкость будет накапливаться во внесосудистом пространстве.
«Могут последовать следующие симптомы: тошнота, судороги, нарушение координации», — сказала специалист.
В группе риска оказались спортсмены, которые могут одномоментно выпить большое количество жидкости, в результате чего может повыситься катаболизм белка и возникнуть опасное состояние для сердца из-за снижения уровня калия в крови.
«Если снижается уровень калия в крови, нарушается его проводимость, и может возникнуть остановка сердца», — заключила врач.
Ранее терапевт Надежда Чернышова предупредила, что при регулярном употреблении проточной воды в организме накапливаются соли кальция и железа, что способно привести к отравлению и тяжелым последствиям. Вода из-под крана может быть опасна для людей с больными почками, так как организм не сможет справиться с фильтрацией. При этом если водопроводную воду изредка будет пить здоровый человек, его здоровье не ухудшится, заявила она.
ЗОЖ,ТК "Звезда",
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