При какой максимальной температуре воздуха может выжить человек

Люди способны жить в довольно широком температурном диапазоне, от сильного минуса до весьма высоких значений со знаком плюс. О том, какую же максимальную температуру воздуха способен выдержать человек и не погибнуть, читайте в материале “Рамблера”.

Люди в целом вполне сносно могут себя чувствовать при температуре воздуха более 50°С. Во всяком случае, погибнуть в течение короткого времени после того, как столбик термометра преодолеет отметку в 50+ градусов, большинству людей не грозит. А вот в при более высоких температурах счет уже пойдет на часы и минуты. Так, при температуре воздуха в 71°С человек сможет продержаться около часа, 82°С можно выдержать около 49 минут, 93°С — чуть более получаса, а 104°С перетерпеть возможно в течение 26 минут.