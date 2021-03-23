Какие продукты повышают настроение

"Но для хорошего самочувствия и настроения совсем не нужно упираться в определенный продукт",
"Желательно принимать их в первой половине дня. Если мы говорим о шоколаде или тех же финиках и сухофруктах, то в этих продуктах помимо полезных стимуляторов настроения и иммунитета есть еще и простые сахара, которые мы стараемся в нашем питании ограничивать".
"В частности, продукты с высоким содержанием глютамата натрия, который вызывает не только позитивные эмоции, но и некую эмоциональную привязанность к такой еде. Например, к таким продуктам относится колбаса".