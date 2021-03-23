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Какие продукты повышают настроение

Мира Маркина
23 марта 2021
Научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Ольга Григорьян в интервью "Известиям" назвала продукты, улучшающие настроение.
По словам эксперта, стабилизировать эмоциональное состояние помогают бананы, шоколад и сыры:
"Но для хорошего самочувствия и настроения совсем не нужно упираться в определенный продукт",
- добавила Григорьян.
Медик посоветовала правильно питаться и заниматься спортом, поскольку физические нагрузки также повышают настроение, налаживая кровообращение.
Врач-диетолог Дарья Русакова также отметила, что потреблять такие продукты нужно в меру. Так, количество сладкого не должно превышать 20-30 граммов за прием:
"Желательно принимать их в первой половине дня. Если мы говорим о шоколаде или тех же финиках и сухофруктах, то в этих продуктах помимо полезных стимуляторов настроения и иммунитета есть еще и простые сахара, которые мы стараемся в нашем питании ограничивать".
Диетолог Наталия Герасимова, в свою очередь, подчеркнула, что многие поднимающие настроение продукты могут содержать вредные для здоровья добавки:
"В частности, продукты с высоким содержанием глютамата натрия, который вызывает не только позитивные эмоции, но и некую эмоциональную привязанность к такой еде. Например, к таким продуктам относится колбаса".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о продуктах, которые поднимают гемоглобин.
ЗОЖ,Наталия Герасимова,Дарья Русакова,газета "Известия",
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