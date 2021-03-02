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Врач назвала способы защититься от простуды весной 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Врач назвала способы защититься от простуды весной
Фото: Наталья Макарова / «Коммерсантъ»
Защититься от простуды в начале весны россияне смогут благодаря правильной одежде и ношению маски. Эти способы телеканалу «Звезда» назвала врач-терапевт Людмила Лапа.

«Вопрос об одежде в марте стоит очень остро. Во-первых, этот март обещает у нас быть очень холодным. И нужно стараться все-таки не переодеваться быстро»,

— сказала медик.
По ее словам, сейчас самое главное — это не переохлаждаться и не стоять долго на холодном ветре. Необходимо помнить о перепадах температуры в течение дня. Чаще всего люди подхватывают простуду из-за теплого дня и холодных утра и вечера, отметила Лапа.
Важно сохранять ноги в сухости и остерегаться ручьев талой воды. Необходимо закрывать горло одеждой или аксессуарами, а также не снимать маски, поскольку при более влажной погоде увеличивается риск инфицирования. Одеваться желательно потеплее.

«Чем теплей, тем лучше. Можно расстегнуться, но ни в коем случае не раздеваться и не надевать легкую одежду. Погода коварная. У нас ветра»,

— добавила врач.
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ЗОЖ , ТК "Звезда"
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