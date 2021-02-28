Перец чили снижает риск смерти на четверть

Ученые из Американской кардиологической ассоциации назвали продукт, способный снизить риск смерти на четверть. Об этом пишет издание Express.

Специалисты выяснили, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака снижается на 25 процентов, если регулярно употреблять перец чили.

Медики изучили данные о здоровье более 570 тысяч человек и пришли к выводу, что у включивших в свой рацион этот продукт пациентов снижался риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, от рака — на 23 процента.

Ученые подчеркнули, что такие свойства перца чили объясняются тем, что в нем есть капсаицин, который обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Кроме того, он может регулировать уровень глюкозы в крови.