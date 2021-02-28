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Назван снижающий риск смерти на четверть продукт 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Перец чили снижает риск смерти на четверть
Фото: Lenta.ru
Ученые из Американской кардиологической ассоциации назвали продукт, способный снизить риск смерти на четверть. Об этом пишет издание Express.
Специалисты выяснили, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака снижается на 25 процентов, если регулярно употреблять перец чили.
Медики изучили данные о здоровье более 570 тысяч человек и пришли к выводу, что у включивших в свой рацион этот продукт пациентов снижался риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, от рака — на 23 процента.
Ученые подчеркнули, что такие свойства перца чили объясняются тем, что в нем есть капсаицин, который обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Кроме того, он может регулировать уровень глюкозы в крови.
Ранее специалисты пришли к выводу, что употребление большого количества растительного белка в орехах спасает от преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции у женщин старше 50 лет. При этом высокий уровень потребления обработанного красного мяса повышал риск смерти от деменции на 20 процентов.
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