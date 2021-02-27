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В Эстонии испортили 300 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca 

Lenta.ru 3 часа назад
В Эстонии испортили 300 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca
Фото: Lenta.ru
В Эстонии при транспортировке в детскую больницу повредили 300 доз вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает портал rus.err.
По мнению компании-перевозчика, в их машине был выдержан необходимый температурный режим.
«При транспортировке температура должна быть от плюс 2 до плюс 8 градусов, но во время пребывания на место было обнаружено, что температура в ящике составляет 10 градусов», — отметил генеральный директор департамента здоровья Юллар Ланно.
В данном случае транспортировкой препарата со склада департамента здоровья, где он хранится в необходимых условиях, занималась компания Magnum Logistics. По словам руководителя компании Райво Роолайда, причиной нарушения температурного режима могли стать действия медиков.
«Поскольку сама термокоробка довольно маленькая, и когда ее открывают, то температура на поверхности, разумеется, может быть значительно больше, а снизу холоднее. Но это чисто мое предположение», — добавил Роолайд.
Сейчас департамент здоровья Эстонии проводит проверку данного инцидента.
Ранее стало известно, что в Литве у 79 врачей вильнюсской клиники «Сантара», привившихся вакциной BioNTech и Pfizer, выявили коронавирус.
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