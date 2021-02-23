Гранат и мясо: эксперты назвали продукты для здоровье мужчин

"Компании представили список продуктов для поддержания и продления мужского здоровья. В список попали морская рыба, мидии, красное мясо и мясо птицы, гранат — эти продукты содержат самое большое количество жирных кислот и белка, которые поддерживают синтез тестостерона", — сообщают эксперты.

При этом выяснилось, что эти продукты в последний год россияне стали покупать чаще. Так, в январе продажи граната в годовом выражении выросли на 95%, морской рыбы и говядины — на 92% и 89,5% соответственно. Заказы мяса птицы подскочили в 10 раз, что специалисты связывают с ростом спроса на доставку продуктов в целом.