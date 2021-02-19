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Врач назвала провоцирующие разрыв кишечника продукты 

Lenta.ru 10 часов назад
Врач: сельдерей и капуста могут спровоцировать разрыв кишечника
Фото: Lenta.ru
Продукты с высоким содержанием дубильных веществ и крупных волокон могут спровоцировать разрыв кишечника. Опасные для здоровья овощи и фрукты в беседе с «Москвой 24» назвала врач-диетолог Елена Соломатина.
Наличие подобных веществ в продуктах ведет к образованию в организме безоаров, инородных тел в организме, сформированных из неперевариваемых частиц, например, волокон растений. Безоары, в свою очередь, расширяют кишечник. Если безоаров в организме накапливается много, требуется хирургическое вмешательство.

«К подобным проблемам в теории может привести переедание такими продуктами, как айва, сельдерей, капуста, редька, терн. В общем, продукты с высоким количеством дубильных веществ и грубых волокон»,

— пояснила Соломатина, добавив, что такая ситуация возможна при чрезмерном употреблении перечисленных продуктов.
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