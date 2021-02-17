Перечислены 5 простых способов оздоровить свое сердце 

Американский кардиолог Эми Поллак в месяц профилактики болезней сердца, которым считается февраль, рассказала, как уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщает онлайн-издание Express, согласно данным Американской кардиологической ассоциации болезни сердца — одна из главных причин смерти, в том числе и преждевременной. Но есть простые способы для их профилактики.

Кардиолог Эми Поллак из клиники Майо отметила, что оздоровить сердце можно — и это очень просто, если соблюдать всего 5 простых правил.

Первое — регулярно измеряйте свое артериальное давление, даже если вы еще молоды. Делайте это хотя бы 2 раза в неделю, чтобы знать свои цифры и вовремя заметить первые отклонения от вашей личной нормы.

Второй совет — ешьте не меньше пяти порций овощей и фруктов в сутки. В них очень много важных для сердца витаминов и микроэлементов. А вот количество сахара, соли и насыщенных жиров необходимо сократить, чтобы избежать гипертонии. Да и майонез в салате лучше заменить оливковым маслом.

Следующее правило — снизьте уровень стресса, ведь именно он запускает процесс развития множества заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых.

Кроме того, чтобы избавиться от нервного напряжения многие люди начинают курить, больше есть и выпивать. В результате начинаются проблемы со сном, появляется лишний вес, растет холестерин и, как следствие, давление. Доктор Поллак для снижения уровня стресса рекомендует медитировать и четко придерживаться распорядка дня, ходить на массаж, пить ромашковый или травяной чай и читать хорошие книги.

И последний совет — больше двигаться. Рекомендованная минимальная норма аэробной активности — 150 минут в неделю при средней интенсивности и 75 минут высокой интенсивности.