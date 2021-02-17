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Назван способ, позволяющий заснуть за пять минут 

Газета.Ru и ещё 1 11 часов назад
Раскрыт способ, позволяющий заснуть за пять минут
Фото: Газета.Ru
В TikTok набирает популярность видео, в котором раскрывается секрет быстрого засыпания вечером.
Пользовательница под ником Psychologee, которая называет себя дипломированным психологом, заявила, что быстро уснуть поможет перечисление в голове вещей, которые никак не связаны друг с другом. Чем более случайны предметы возникают в голове, тем лучше.
По словам девушки, этот секретный способ она узнала от преподавателя психологии. Притом он помог ей побороть бессонницу.
За несколько дней это видео оценили более полумиллиона пользователей.
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