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Что происходит с организмом в состоянии похмелья 

Даня Виттиг 2 часа назад
Что происходит с организмом в состоянии похмелья
Фото: depositphotos.com
Чаще всего похмелье связано с головной болью, жаждой, тошнотой и ощущением общей слабости. "Рамблер" выяснил, что происходит с организмом в состоянии похмелья.
Похмельный синдром неприятен для человека, потому что этиловый спирт превращается в ацетальдегиды, которые отравляют организм человека. При этом похмелье еще и показатель того, что организм работает нормально и сопротивляется ядам. Например, при алкоголизме похмелья практически нет, так как тело привыкает к этанолу.
Распространенный миф о том, что при каждом приеме алкоголя страдает печень, правдив. Именно с печени начинается химическое превращение этилового спирта в ацетальдегид. Уже потом яд распространяется по всему организму вместе с кровью.
Из-за увеличения количество токсинов в крови, мы испытываем чувство жажды. Так как организм направляет все силы для того, чтобы вывести из тела остатки ядовитых веществ. Поэтому так важно пить побольше на следующий день после вечеринки.
Кислотно-щелочной баланс тела нарушается, так как продукты переработки этилового спирта имеют кислотную природу. Ухудшается микрофлора кишечника, это провоцирует рвоту, диарею, неприятный запах изо рта. Вместе с продуктами переработки из организма уходят микроэлементы и витамины, так что в состоянии похмелья очень важно употребить фрукты или витамины в таблетках.
Нервная система перенапрягается после воздействия ацетальдегида. Звуки кажутся слишком громкими, а запахи раздражают. Сон беспокойный и прерывистый, возможны судороги конечностей.
Кстати, распространенное чувство вины после мероприятия также считается одним из симптомов нарушений в нервной системе, которое несет временный характер.
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