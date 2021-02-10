Почему нельзя постоянно спать в носках 

Каждый человек придерживается определенной культуры сна. Кто-то спит только с открытой форточкой, кому-то важно включить шум моря на фон, а некоторые спят исключительно в носках. "Рамблер" выяснил, насколько это полезно.

По мнению врачей, высокого качество сна можно достигнуть только в темном проветренном помещении под одеялом и с минимумом одежды на теле. Поэтому споров насчет пользы и вреда носков много.

Самая главная проблема чулочных изделий — это сдавливание ноги. Кровь в нижние конечности итак поступает с трудом, поэтому дополнительные препятствия могут ухудшить кровоток. Продолжительные проблемы с кровообращением влияют на развитие тромбоза.

Обычно человек хочет надеть носки, потому что ему холодно. Но врачи советуют не идти слепо реализацию своих желаний при малейшей прохладе, а закаляться. Это поможет наладить естественную терморегуляцию. Но в некоторых случаях придется позаботиться о покупке более теплого одеяла.

Сильная потливость может быть незаметна ночью. Возникает она, в основном, из-за перегрева. Потеющие ноги в носках могут создать благоприятную среду для появления грибковых болезней. Также кожа может начать шелушиться и источать запах, а состояние ногтей станет хуже.

Некоторые люди, уснувшие в носках, испытывают от этого психологический дискомфорт. Попытка снять носки посреди ночи может нарушить сон, однако эту причину можно отнести в графу "индивидуальных".

Забавно, но в Древнем Риме в носках спали только изгои, предатели, либо изменщики, это было своего рода наказанием за проступок.