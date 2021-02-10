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Почему нельзя постоянно спать в носках 

Даня Виттиг 5 часов назад
Почему нельзя постоянно спать в носках
Фото: depositphotos.com
Каждый человек придерживается определенной культуры сна. Кто-то спит только с открытой форточкой, кому-то важно включить шум моря на фон, а некоторые спят исключительно в носках. "Рамблер" выяснил, насколько это полезно.
По мнению врачей, высокого качество сна можно достигнуть только в темном проветренном помещении под одеялом и с минимумом одежды на теле. Поэтому споров насчет пользы и вреда носков много.
Самая главная проблема чулочных изделий — это сдавливание ноги. Кровь в нижние конечности итак поступает с трудом, поэтому дополнительные препятствия могут ухудшить кровоток. Продолжительные проблемы с кровообращением влияют на развитие тромбоза.
Обычно человек хочет надеть носки, потому что ему холодно. Но врачи советуют не идти слепо реализацию своих желаний при малейшей прохладе, а закаляться. Это поможет наладить естественную терморегуляцию. Но в некоторых случаях придется позаботиться о покупке более теплого одеяла.
Сильная потливость может быть незаметна ночью. Возникает она, в основном, из-за перегрева. Потеющие ноги в носках могут создать благоприятную среду для появления грибковых болезней. Также кожа может начать шелушиться и источать запах, а состояние ногтей станет хуже.
Некоторые люди, уснувшие в носках, испытывают от этого психологический дискомфорт. Попытка снять носки посреди ночи может нарушить сон, однако эту причину можно отнести в графу "индивидуальных".
Забавно, но в Древнем Риме в носках спали только изгои, предатели, либо изменщики, это было своего рода наказанием за проступок.
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