Врач назвала признаки ослабленного иммунитета 

Сбой в работе иммунитета заметен через клиническую картину и проявляет себя через частые болезни респираторными инфекциями или постоянное обострение хронических заболеваний. Об этом заявила иммунолог-аллерголог Ростовской области, директор НИИ клинической иммунологии, профессор Людмила Сизякина, ее слова передает « Российская газета ».

«Или тот же герпес любой локализации, различные фурункулы, гнойники. Это значит, что иммунная защита имеет брешь. Все это — клиническая верификация недостаточности работы иммунной системы»,

— отметила врач.

Она считает, что в таком случае нужно обязательно идти к врачу, чтобы найти причину сбоя в иммунитете.

Чтобы поддерживать свое здоровье в норме, необходимо употреблять большое количество белковой пищи, добавила Сизякина. Она напомнила, что в человеческом организме есть три кита иммунной устойчивости: нервная система, эндокринная и желудочно-кишечный тракт.