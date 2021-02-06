«Сухие дни»: на какой срок полезно отказываться от алкоголя 

До сих пор употребление алкоголя вызывает много вопросов. Насколько часто можно пить и как долго организм должен отдыхать после? Об этом подробнее расскажет "Рамблер".

По словам врача Кельна Майкла Фельда, алкоголь — это яд, который разрушает печень и мозг. Особенно это касается тех, у кого уже имеются заболевания этих органов и ЦНС.

К сожалению, человек может долгие годы не предполагать, что у него есть нарушение в работе внутренних органов. Например, в печени просто не предусмотрены нервные окончания (как и в мозге). Поэтому зачастую нарушения обнаруживаются на тяжелых стадиях.

«Даже у здоровых людей печень подвергается стрессу из-за употребления алкоголя. Однако этот орган способен восстанавливаться самостоятельно, если вы даете ему время на такое восстановление», — рассказал Фельд изданию Feetbook.

Опасными дозами врач называет 0,3 литра пива или 0,1 литра вина в день. У мужчин эта доза составляет 0,6 литра пива или 0,2 литра вина за сутки. Очевидно, что многие не ограничивают себя парой бокалов за вечер. И это опасно.

Систематическое превышение дозы алкоголя может вызвать цирроз и рак печени, а также нанести урон головному мозгу, когда меняется поведение человека.

Именно поэтому важно не только пить меньше, но и выделять дни, когда вы не пьете совсем. По мнению врача, минимум три дня в неделю должны проходить без алкоголя.

Безусловно, чем больше "сухих" дней будет в вашем календаре, тем лучше. Несколько месяцев здорового образа жизни способны облегчить симптомы имеющихся заболеваний.