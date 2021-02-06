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«Сухие дни»: на какой срок полезно отказываться от алкоголя 

Даня Виттиг 29 минут назад
«Сухие дни»: на какой срок полезно отказываться от алкоголя
Фото: depositphotos.com
До сих пор употребление алкоголя вызывает много вопросов. Насколько часто можно пить и как долго организм должен отдыхать после? Об этом подробнее расскажет "Рамблер".
По словам врача Кельна Майкла Фельда, алкоголь — это яд, который разрушает печень и мозг. Особенно это касается тех, у кого уже имеются заболевания этих органов и ЦНС.
К сожалению, человек может долгие годы не предполагать, что у него есть нарушение в работе внутренних органов. Например, в печени просто не предусмотрены нервные окончания (как и в мозге). Поэтому зачастую нарушения обнаруживаются на тяжелых стадиях.

«Даже у здоровых людей печень подвергается стрессу из-за употребления алкоголя. Однако этот орган способен восстанавливаться самостоятельно, если вы даете ему время на такое восстановление», — рассказал Фельд изданию Feetbook.

Опасными дозами врач называет 0,3 литра пива или 0,1 литра вина в день. У мужчин эта доза составляет 0,6 литра пива или 0,2 литра вина за сутки. Очевидно, что многие не ограничивают себя парой бокалов за вечер. И это опасно.
Систематическое превышение дозы алкоголя может вызвать цирроз и рак печени, а также нанести урон головному мозгу, когда меняется поведение человека.
Именно поэтому важно не только пить меньше, но и выделять дни, когда вы не пьете совсем. По мнению врача, минимум три дня в неделю должны проходить без алкоголя.
Безусловно, чем больше "сухих" дней будет в вашем календаре, тем лучше. Несколько месяцев здорового образа жизни способны облегчить симптомы имеющихся заболеваний.
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ЗОЖ
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