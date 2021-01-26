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Выявлен способ уберечься от преждевременной смерти 

Lenta.ru 2 часа назад
Прогулки в парке: как уберечься от преждевременной смерти
Фото: Paco Freire / SOPA Images / LightRocket via Getty Images
Ученые Луисвиллского университета в США показали, что проживание рядом с зелеными насаждениями, а также частые прогулки в парках могут быть способом компенсировать негативное влияние загрязненного воздуха на здоровье сердца и кровеносных сосудов, что уменьшает риск преждевременной смерти.
Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи проанализировали жесткость артерий у взрослых добровольцев с такими сопутствующими заболеваниями, как ожирение, высокое кровяное давление, диабет и высокий уровень холестерина, что помещает участников в категории среднего или высокого риска сердечных заболеваний.
Кроме того, учитывались факторы окружающей среды местах проживания добровольцев, включая вегетационный индекс (показатель уровня растительности), концентрацию твердых частиц и озона в воздухе.
Когда уровни твердых частиц и озона были высокими, у участников выявлялась более высокая жесткость артерий, однако у тех, кто жил в районах с большим количеством зеленых насаждений, улучшалась функция кровеносных сосудов. При этом влияние растительности оставалось высоким даже при учете образа жизни добровольцев.
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