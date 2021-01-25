Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врачи оценили вред 2020 года на организм человека 

Lenta.ru 2 часа назад
Врачи оценили вред 2020 года на организм человека
Фото: Lenta.ru
Врачи оценили, как вредные привычки, приобретенные в 2020 году, повлияют на организм человека. С ними побеседовали журналисты Vice.
В целом, медики отметили, что в 2020 году многие люди вели нездоровый образ жизни: пили больше алкогольных напитков, ели сладкое и фастфуд и мало двигались. Однако, по их словам, если все эти привычки не станут постоянными, это вряд ли сильно скажется на продолжительности жизни.
Доцент школы общественного здравоохранения при Техасском университете Лия Уигман отметила, что даже если в 2020 году человек каждый вечер пил две кружки пива, у него вряд ли возникнут долгосрочные проблемы, если он возьмет себя в руки с окончанием пандемии. Она добавила, что частое употребление алкоголя может привести к ожирению печени, однако многие из тех, кто страдает из-за этого недуга, уже имеют генетическую предрасположенность к нему.
Уигман также заявила, что не стоит переживать из-за набора веса и отсутствия спорта в жизни в 2020 году, однако следует постараться хотя бы 30 минут в день посвящать кардиоупражнениям: например, ходить, бегать, плавать, кататься на велосипеде. «Люди должны помнить одну вещь: никогда не поздно стать здоровее. Прошлое осталось в прошлом», — сказала врач.
Психолог Джессика Стерн из больницы Нью-Йоркского университета в Лангоне отметила, что из-за удаленной работы у многих людей стерлись границы между рабочим и личным временем, что привело к переработкам. Она предположила, что большинство людей с окончанием пандемии вернется в офисы, и проблема будет решена. Также Стерн предупредила, что поначалу многие столкнутся с трудностями в личном общении, но скоро к ним вернется этот навык.
Видео дня. Почему важно перестать солить пищу
Последние новости
Путин впервые прокомментировал расследование о дворце в Геленджике Путин впервые прокомментировал расследование о дворце в Геленджике Неизвестный с ножом напал на россиян в Стамбуле Неизвестный с ножом напал на россиян в Стамбуле Путин заявил о возможности снятия ограничений по коронавирусу Путин заявил о возможности снятия ограничений по коронавирусу
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
11:24
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
Наука
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
00:16
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
Коронавирус
Почему важно перестать солить пищу
09:17
Почему важно перестать солить пищу
ЗОЖ
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
06:00
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
ЗОЖ
Как вернуть обоняние после коронавируса
06:02
Как вернуть обоняние после коронавируса
Коронавирус
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
03:04
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
Коронавирус
Как распознать синдром раздраженного кишечника
08:23
Как распознать синдром раздраженного кишечника
Болезни и лекарства
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
05:08
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
00:16
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
Коронавирус
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
04:36
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение