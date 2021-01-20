Женщина объяснила, как остановить запотевание очков с маской 

Англичанка, живущая в городе Шеффилд, объяснила, как остановить запотевание очков с защитной маской на лице. Видеоролик с пояснением Мария Луиза Агбаегбу опубликовал в TikTok.

42-летняя мать троих детей работает шеф-поваром и регулярно носит очки, потому что страдает близорукостью. Женщина впервые столкнулась с проблемой в начале пандемии коронавируса.

Найдя решение проблемы, женщина записала видео, в котором подробно рассказывает, как ей удалось решить ее. В ролике женщина завязала петли маски в узлы и подогнула образовавшиеся углы внутрь. Как отметила блогерша, за счет этого изделие плотнее прилегает к лицу. На размещенных кадрах видно, что после проделанных манипуляций, очки Марии перестали запотевать.

В комментариях подписчики поблагодарили блогершу за лайфхак.