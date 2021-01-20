Комаровский развеял миф о пользе спорта 

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале развеял миф о пользе спорта.

«Про "спорт укрепляет организм" — это вообще такая фраза, которая кажется абсолютно правильной, но на самом деле правильной не является»,

— заявил эксперт, добавив, что люди часто путают спорт и физкультуру.

Специалист убежден, что спорт не оказывает существенного положительного влияния на здоровье:

«У спортсменов нет никаких особых плюсов в плане продолжительности жизни, более того, у профессиональных спортсменов есть куча спортивных травм, профессиональных проблем со здоровьем. Никакими особыми долгожителями они не являются».

При этом физкультура, по мнению врача, это совсем иное:

«Физкультурнику не важна победа, физкультурнику важно так жить, проводить такую деятельность, чтобы это укрепляло реально здоровье».

Далее Комаровский ответил на вопрос подписчика, который спросил, почему он перестал заниматься спортом и стал реже болеть. Телеведущий заявил: все дело в том, что во время тренировки человек не контролирует состояние слизистых оболочек. Если они пересыхают, то местный иммунитет отключается. Чтобы не допустить этого, Комаровский посоветовал пить достаточно жидкости во время занятий спортом.

Фитнес-залы также подчас негативно сказываются на слизистых оболочках:

«В самом зале вероятность пересыхания слизистых оболочек высокая, плюс за счет того, что там нет нормальной вентиляции, вероятность встретиться с вирусом тоже очень высокая».

Кроме того, Комаровский предположил, что подписчик, бросив спорт, направил свою энергию в другое русло: