Как женский оргазм влияет на мужское здоровье 

Многие мужчины не всегда заботятся о том, чтобы женщина получила удовольствие во время секса. И как сообщают ученые, — очень зря, ведь женские оргазмы напрямую влияют на мужское здоровье. Каким образом? Выяснял "Рамблер".

Не так давно в научном издании "Журнал исследований секса" появилось исследование, проведенное группой специалистов из Мичиганского университета под руководством Сары Чедвик . Согласно результатам исследования, у тех представителей сильного пола, чьи возлюбленные регулярно испытывают оргазм, во-первых — высокая самооценка, а, во-вторых, в целом более здоровая психика.

«Результаты исследования показали, что оргазмы женщин являются стимулятором деятельности для мужчины»,

— пояснила Чедвик.

Если мужчина способен получить оргазм практически от любого полового акта, то женщинам для достижения высшего удовольствия следует приложить немало усилий. Отчасти еще и поэтому оба партнера должны быть заинтересованы в том, чтобы удовлетворить друг друга.