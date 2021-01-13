Ученые выяснили, что активность мозга снижается после 35 лет

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Об этом проинформировали в Med-heal.ru, сославшись на сообщение ученых из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана.

Чтобы выявить пиковые возможности мозга, ученые обратили внимание на статистику шахматных партий, сыгранных за последние 130 лет. Изучив колоссальный объем информации, исследователи создали график, отображающий связь между физиологическими возможностями мозга и возрастом.

Как стало известно, производительность мозга шахматистов стремительно увеличивается до 20 лет, максимальный показатель наступает в 35 лет. А затем производительность мозга ухудшается.