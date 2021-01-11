Ещё
Далее:
Читайте также:
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врач заявила об опасности утренних привычек 

Lenta.ru и ещё 10 4 часа назад
Врач заявила об опасности утренних привычек
Фото: Lenta.ru
До полного пробуждения по утрам нельзя делать активные физические упражнения, пить апельсиновый сок или кофе. Эти утренние привычки могут опасными, заявила британский врач и телеведущая Мириам Стоппард. Ее слова передает Mirror.
Так, по ее словам, сразу после пробуждения нельзя совершать активных движений, потому что тело обезвожено и ткани не будут должным образом растягиваться. Неосторожные движения могут привести даже к смещению позвонков, предупредила эксперт.
Кроме того, выпитый с утра стакан апельсинового сока перегружает метаболизм и очень сильно повышает уровень сахара в крови. Это происходит потому, что сразу после пробуждения выделение инсулина не работает так, как нужно. При этом чашка кофе, выпитая натощак, повышает уровень сахара в крови в полтора раза
Ранее диетолог Алексей Калинчев заявил, что неправильное употребление кофе может привести к усугублению заболеваний желудочно-кишечного тракта. По его словам, при употреблении этого напитка натощак через какое-то время гарантированно наступит обострение гастрита, язвенной болезни, хронического панкреатита.
Видео дня. Почему немеют руки и ноги
Последние новости
Мэр Якутска объявила о сложении полномочий Мэр Якутска объявила о сложении полномочий Ценам на бензин в России предсказали резкий рост Ценам на бензин в России предсказали резкий рост В России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса В России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса
Комментарии 2
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
Болезни и лекарства
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение