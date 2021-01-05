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Врачи раскрыли россиянам правила занятий спортом на улице зимой 

Lenta.ru и ещё 2 8 часов назад
Врачи раскрыли правила занятий спортом на улице зимой
Фото: РИА Новости
При занятиях спортом на улице зимой стоит соблюдать правила, чтобы не заболеть. Их россиянам раскрыла врач-терапевт Татьяна Романенко, передает URA.RU.
По словам Романенко, одежда не должна быть слишком теплой — в ней организм перегреется, а после завершения активности наступит быстрое охлаждение тела. Кроме того, находиться на улице стоит не дольше часа. При температуре ниже минус 10 градусов, высокой влажности и сильном ветре «надо быть особенно осторожным и чаще прислушиваться к себе», отметила специалистка.
Она добавила, что на открытом воздухе в условиях пандемии не нужна медицинская маска, но обязательна в помещении. Романенко напомнила о важности соблюдения социальной дистанции и личной гигиены при прокате спортивного инвентаря. Главным правилом она назвала отказ от занятий спортом, особенно в помещении, при малейших признаках простуды.
Врач спортивной медицины Илья Мелехин добавил, что важно делать разминку перед любой спортивной активностью, чтобы избежать травм. Таким образом получится защититься от вывихов и растяжений, объяснил медик. Он также призвал соотносить потребности с возможностями организма.
Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что на улице в мороз не нужно обматывать шарфом все лицо, часто и глубоко дышать, особенно во время занятий спортом, а также не устраивать на улице «полноценных обедов» и не пить кофе, холодные напитки и любую газировку, а только несладкий чай.
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ЗОЖ , Владимир Зайцев , РИА Ura.ru
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