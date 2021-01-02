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Врач дал советы, как не простыть во время прогулки зимой 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Врач дал советы, как не простыть во время прогулки зимой
Фото: Мир24
Кандидат медицинских наук, оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, как обезопасить себя от неприятных последствий зимней прогулки, в беседе с АиФ.ru.
По словам врача, важно следить за своим дыханием. Дышать нужно равномерно, не очень глубоко, поскольку из-за интенсивного дыхания на морозе нос не успевает подогревать воздух, и он попадает в организм холодным.

"Тут стоит проявлять особую внимательность в тех случаях, когда мы катаемся на коньках, лыжах, на тюбинге. Ведь при движении частота и глубина дыхательных движений увеличиваются, вследствие этого мы можем легкие переохладить", — сказал он.

Зайцев порекомендовал брать с собой на прогулку горячий, но не обжигающий чай. Напиток поможет придать сил и согреться.

"При этом холодные напитки и газировка разного рода под запретом. Не стоит пить и кофе, так как у него есть ряд нюансов, вследствие которых он только забирает силы", — отметил специалист.

По мнению Зайцева, хорошо, если одежда предназначена для катания на снегоходах, горных лыжах и т.д. При этом никогда не стоит укутываться шарфом по самые глаза.

"Шарф должен укутывать все вплоть до подбородка, рот следует оставлять открытым", — добавил он.

От маски во время прогулки можно отказаться. Зайцев объясняет это тем, что на улице риск заразиться инфекцией минимален, а маска при минусовой температуре промокает из-за теплого дыхания. Вследствие этого она начинает отдавать тепло и прилипать к лицу.
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ЗОЖ , Владимир Зайцев
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