Россиянам назвали главные ошибки при лечении похмелья 

Для того, чтобы справиться с похмельем, необходимо восстановить водно-солевой баланс, вывести токсины, а также убрать болевые симптомы. Главные ошибки россиян при похмелье приводит «МК».

Так, лечить «подобное подобным» может быть вредно для организма. С одной стороны, если выпить небольшую дозу алкоголя, она облегчит состояние, но эффект сохранится ненадолго. При этом объем токсинов от спиртного в организме увеличится.

Кроме того, необходимо правильно рассчитывать дозировку народных средств, помогающих в лечении похмелья. Например, рассол содержит большое количество минералов, что способствует быстрому восстановлению водно-солевого баланса. Однако положительный эффект окажет только один стакан рассола, а при злоупотреблении отек усилится, а значит, и возрастет нагрузка на сердце.

Лечение на голодный желудок не принесет оздоравливающего эффект, поэтому при похмелье необходим горячий бульон и умеренно жирная пища. Жир мешает оставшемуся в желудке алкоголю воздействовать на организм, а калории восстановят уровень глюкозы. Также стоит пить охлажденную воду с лимоном, а от крепкого чая и кофе лучше отказаться. В борьбе с похмельем в том числе помогают молоко и кисломолочные напитки, непастеризованный квас.

Также стоит обратить внимание на дорогие лекарства от похмелья. При их употреблении необходимо понимать, какой будет эффект. Иногда лучше воспользоваться обычным активированным углем, дозой витамина С и В.