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Россиянам назвали главные ошибки при лечении похмелья 

Lenta.ru и ещё 1 15 часов назад
Россиянам назвали главные ошибки при лечении похмелья
Фото: Lenta.ru
Для того, чтобы справиться с похмельем, необходимо восстановить водно-солевой баланс, вывести токсины, а также убрать болевые симптомы. Главные ошибки россиян при похмелье приводит «МК».
Так, лечить «подобное подобным» может быть вредно для организма. С одной стороны, если выпить небольшую дозу алкоголя, она облегчит состояние, но эффект сохранится ненадолго. При этом объем токсинов от спиртного в организме увеличится.
Кроме того, необходимо правильно рассчитывать дозировку народных средств, помогающих в лечении похмелья. Например, рассол содержит большое количество минералов, что способствует быстрому восстановлению водно-солевого баланса. Однако положительный эффект окажет только один стакан рассола, а при злоупотреблении отек усилится, а значит, и возрастет нагрузка на сердце.
Лечение на голодный желудок не принесет оздоравливающего эффект, поэтому при похмелье необходим горячий бульон и умеренно жирная пища. Жир мешает оставшемуся в желудке алкоголю воздействовать на организм, а калории восстановят уровень глюкозы. Также стоит пить охлажденную воду с лимоном, а от крепкого чая и кофе лучше отказаться. В борьбе с похмельем в том числе помогают молоко и кисломолочные напитки, непастеризованный квас.
Также стоит обратить внимание на дорогие лекарства от похмелья. При их употреблении необходимо понимать, какой будет эффект. Иногда лучше воспользоваться обычным активированным углем, дозой витамина С и В.
Ранее врач, психиатр-нарколог Александр Огородников назвал безопасное для организма количество алкоголя. По его словам, можно выпить бутылку некрепкого пива, бокал сухого вина или шампанского, 45 грамм водки, коньяка или другого крепкого напитка — такое количество не несет опасности для организма. Он добавил, что из-за физиологических особенностей женщины страдают от употребления спиртного сильнее мужчин.
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ЗОЖ , Александр Огородников
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