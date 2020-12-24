Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Стопкоронавирус.рф

Российский врач назвала витамины для иммунитета зимой 

Lenta.ru и ещё 1 12 часов назад
Врач назвала витамины для иммунитета зимой
Фото: depositphotos.com
Для поднятия иммунитета зимой стоит пить витамины. Самые полезные из них россиянам назвала врач, кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова, передает «Ридус».
В первую очередь Добрецова назвала витамин C. По ее словам, он не может защитить от инфекции, но помогает во время болезни — с его приемом быстрее проходят симптомы болезни, а организм лучше восстанавливается.
Витамин D помогает иммунитету во время сезонных заболеваний, однако его стоит пить круглый год. Если начать применение в декабре, дефицит не успеет восполниться.
Витамин A отвечает за выработку иммуноглобулина на слизистых оболочках. Таким образом повышается их устойчивость к бактериям и вирусам. Витамин также хорошо влияет на работу Т и В-клеток, которые помогают организму бороться с гриппом, коронавирусом и другими инфекциями. Его не обязательно принимать ежедневно, так как он накапливается в печени. Для его получения стоит есть морковь, персики, рыбу и куриную печень.
Ранее диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что в пандемию коронавируса россиянам стоит включить в рацион белок, микроэлементы и витамины C и D. Она подчеркнула, что важно каждый прием пищи употреблять белки. На завтрак лучше всего есть кашу и сыр, сухофрукты, и выпивать чашку кофе, в обед — птицу или рыбу, овощи, а на ужин — что-то легкое, например овощной омлет. По словам Диановой, правильный рацион поможет укрепить иммунитет.
Видео дня. Какая еда поможет восстановить печень
Последние новости
Киев пообещал сорвать проект по опреснению воды в Крыму Киев пообещал сорвать проект по опреснению воды в Крыму «Газпром» и Белоруссия договорились о цене на газ на 2021 год «Газпром» и Белоруссия договорились о цене на газ на 2021 год Собянин объявил 31 декабря выходным днем в Москве Собянин объявил 31 декабря выходным днем в Москве
Комментарии
ЗОЖ , Ридус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение