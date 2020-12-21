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Когда реально может случиться заворот кишок 

Даня Виттиг 2 часа назад
Когда реально может случиться заворот кишок
Фото: depositphotos.com
Обычно в заворот кишок никто не верит, считая, что это выдуманная страшилка, которая препятствует перееданию. На самом деле, скручивание толстой или тонкой кишки может привести к тяжелым последствиям. "Рамблер" выяснил, когда реально может случиться заворот кишок.
Опасное состояние возникает, когда кишечная петля перекручивается вокруг оси брыжейки и закупоривает просвет кишки. Чаще всего от этого страдают дети до 1 года и люди старше 60 лет.
Заворот кишок может привести к развитию кисты, гиповелемии, перетонита и других заболеваниям. В 47% случаев скручивание кишки приводит к летальному исходу.
У детей скручивание чаще всего происходит из-за патологий внутриутробного развития, во взрослом возрасте на заворот влияет множество факторов, начиная от хронических заболеваний, заканчивая опухолью и запорами.
Опасность заворота кишок могут увеличивать и дополнительные факторы: мужской пол, пожилой возраст, расстройства пищевого поведения, резкий подъем тяжестей.
Определить заворот можно по резкой схваткообразной боли в районе пупка, ощущения распирания, рвоте и диарее. В таком случае необходимо срочно обратиться к врачу.
Обычно заворотом кишок пугают при переедании и в этом есть смысл. Чрезмерное количество мяса и недостаток овощей в рационе провоцируют запоры, которые могут стать причиной опасных изменений. Нормализация питания — первый шаг к тому, чтобы предотвратить заворот кишок.
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