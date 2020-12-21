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Сколько можно выпить алкоголя в Новый год без вреда здоровью 

РИА Новости и ещё 10 10 часов назад
Сколько можно выпить в Новый год без вреда здоровью
Фото: Российская Газета
Один-два бокала шампанского можно позволить себе в новогоднюю ночь, в таких количествах напиток принесет пользу, так как даст позитивный психологический эффект, но если превысить норму, то надо быть готовым к тому, что положительный эффект перейдет во вред, считают опрошенные РИА Новости врачи.

"Можете себе позволить один-два бокала за праздничным столом в новогоднюю ночь", — сказала врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева.

С ней согласна научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина. Она отметила, что в небольших дозах игристое вино расслабляет, заряжает положительной энергией, оказывает очень важный психологический эффект, так как поднимается праздничное настроение. Однако если человек не сможет ограничиться парой бокалов, то он должен быть готов к тому, что положительная составляющая напитка перейдет во вред, уточнила эксперт.
Она подчеркнула, что игристое вино быстрее других напитков "ударяет в голову" из-за углекислого газа, который ускоряет процесс опьянения.
Противопоказано игристое вино людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, подросткам, а также людям с индивидуальной непереносимостью этого напитка, отметила Кошечкина.

"Если у человека есть противопоказания к употреблению игристого вина, то его можно заменить лимонадом или газированной водой с яблочным соком, чтобы по цвету было похоже на игристое вино", — добавила эксперт.

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ЗОЖ , Минздрав РФ , РИА Новости
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