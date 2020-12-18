Как быстро вывести алкоголь из организма 

Время выведения алкоголя из организма зависит от количества выпитого спиртного и его крепости, а также от таких факторов как вес, возраст, пол человека, а также от общего состояния здоровья. О том, на сколько в среднем задерживаются токсины в организме человека, и что делать, если вывести алкоголь необходимо как можно быстрее, рассказывает «Рамблер».

Продукты полураспада этанола накапливаются не только в крови, но и в моче и спинномозговой жидкости. Кровь очищается быстрее: в среднем, от спирта она избавляется через 8-12 часов. Но чтобы полностью очистить организм от токсинов потребуется не менее 14 дней.

Возможно ли как-то ускорить этот процесс? Срочная и быстрая очистка организма от алкоголя возможна при помощи капельницы. Но не стоит забывать, что такое вмешательство — большой стресс для организма, кроме того за такое лечение придется выложить весьма крупную сумму.

Также способны помочь лекарственные препараты, которые абсорбируют вредные вещества и микробы, но после такой «экспресс-очистки» придется восстанавливать микрофлору кишечника.

Также можно попробовать минимизировать негативное влияние алкоголя на организм и между глотками спиртного пить минеральную воду. В данном случае минеральная вода помогает очистить кишечник и токсины выводятся из организма быстрее.