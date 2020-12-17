Названо средство для долголетия на каждый день

Многие овощи являются незаменимыми источниками полезных веществ. Стало известно об одном из них. Он, по словам специалистов, способен комплексно укрепить организм и приблизить к долголетию.

Как сообщает издание Food.news, речь идет об обычном картофеле. Часто с его помощью проводят ингаляции, которые, как утверждают некоторые эксперты, могут помочь при кашле и простуде.

Отмечается, что несладкий картофель отличается впечатляющим питательным профилем. Он наполнен большим количеством калия, чем бананы, и таким же количеством витамина С, как и лайм.

Специалисты говорят, что картофель очень эффективен при уменьшении воспаления, благодаря высокому уровню витамина С. Как антиоксидант, он помогает избавиться от свободных радикалов, которые вызывают воспаление.

Картофель не содержит жиров, натрия и холестерина. Он также содержит пигменты, известные как антоцианы, которые могут помочь снизить риск сердечных заболеваний.

Калий в картофеле может помочь снизить кровяное давление, особенно когда оно высокое, расслабляя кровеносные сосуды. Это позволяет улучшить кровообращение.

Альфа-липоевая кислота, кофермент картофеля, тесно связана с улучшением здоровья мозга. Это может помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера, утверждают эксперты.

Белая крахмалистая мякоть картофеля богата триптофаном, аминокислотой, необходимой для выработки гормонов, контролирующих цикл сна и бодрствования организма. Это объясняет, почему человек иногда может чувствовать сонливость после употребления картофеля.

Кроме того, кальций и фосфор в картофеле помогают сохранить прочность костей. Другие питательные вещества в картофеле, включая цинк, железо и магний, также направлены на это.

Ранее мощным средством для долголетия оказался дешевый продукт против простуды. Помимо своей универсальности в качестве ингредиента, его выделяют из-за особой питательности. Низкокалорийный, однако богатый несколькими необходимыми питательными веществами, продукт является доступным и крайне полезным, утверждают эксперты.