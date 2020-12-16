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4 способа избавиться от одышки в домашних условиях 

Passion.ru 4 часа назад
4 способа избавиться от одышки в домашних условиях
Фото: Passion.ru
Одышка — это симптом или следствие серьезных заболеваний, она может быть кратковременной или сохраняться в течение довольно внушительного срока. Проблемы с дыханием мешают полноценно жить, но облегчить свое состояние возможно.
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», есть несколько эффективных способов купировать одышку в домашних условиях, если она носит не системный, а однократный характер.
Так, в частности, специалисты выделяют в качестве экспресс-средства черный кофе, который обладает свойством снимать спазм и напряжение в дыхательных путях (за это спасибо кофеину).
Второй эффективный метод — вдыхание пара. Дело в том, что во время простуды в легких скапливается слизь, а паровые ингаляции или просто теплый душ в ванной с влажным воздухом помогут ее удалению.
Также в домашних условиях хорошо помогает справиться с одышкой гимнастика, во время которой важно замедлить дыхание и каждый вдох делать глубже и глубже. Выполняется эта нехитрая техника сидя, спина должна быть прямой, вдохните воздух через нос, пытаясь заполнить им живот, затем медленно выдохните. Повторять нужно 10-20 раз.
И еще одно средство, которое облегчит ваше состояние — это имбирь. Этот корень обладает мощным противовоспалительным эффектом. Его можно употреблять свежим или добавить в чай.
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