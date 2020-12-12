Продукты, которые спасут от рака

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Продукты, которые снизят риск онкологии 

Диана Товсепова 38 минут назад
Один из самых незаметных видов онкологии — рак толстой кишки. Он опасен тем, что часто диагностируется на тех стадиях, когда слишком много метостаз, которые сложно оперировать. Однако сейчас рак все чаще встречается у молодых людей.
Интересно, что причины нарушения перистальтики кишечника напрямую связаны с питанием. Есть даже те продукты, которые станут эффективной профилактикой рака толстой кишки. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Колокольникова. Для того, чтобы понять, какие продукты стоит добавить в свой рацион, смотрите видео.
Ранее "Рамблер" рассказывал, какие продукты снижают риск онкологии по мнению доктора Мясниова.
ЗОЖ , Видео
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