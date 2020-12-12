Продукты, которые спасут от рака

Один из самых незаметных видов онкологии — рак толстой кишки. Он опасен тем, что часто диагностируется на тех стадиях, когда слишком много метостаз, которые сложно оперировать. Однако сейчас рак все чаще встречается у молодых людей.

Интересно, что причины нарушения перистальтики кишечника напрямую связаны с питанием. Есть даже те продукты, которые станут эффективной профилактикой рака толстой кишки. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Колокольникова. Для того, чтобы понять, какие продукты стоит добавить в свой рацион, смотрите видео.