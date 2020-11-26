В холодное время года многие люди подчас не отказывают себе в спиртном прямиком на улице. Особенно часто распитие алкогольных напитков происходит в новогодние праздники. Однако эксперты настоятельно советуют отказаться от употребления спиртного на морозе. Почему? Разбирался "Рамблер".
В беседе с агентством "Москва 24" кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников рассказал, чем чреват алкоголь, выпитый в холодное время года.
«Дело в том, что алкоголь расширяет поверхностные сосуды, из-за чего происходит быстрая теплопотеря. Повышенная теплоотдача создаёт временный тепловой фронт вокруг тела, и человек не мерзнет»,
Эксперт также отметил, что из-за мнимого ощущения тепла холодовые рецепторы на коже перестают работать, хотя на самом деле температура у человека стремительно снижается.
Как следствие, - человек может получить переохлаждение и даже потерять сознание. При самых неудачных обстоятельствах такой инцидент может перерасти в трагедию.
Если вы празднуете Новый год на улице и избежать употребления спиртного не получается, Тяжельников советует ограничиться небольшим количеством алкоголя, а затем сразу зайти в теплое помещение. При этом очень важно оставаться в тепле не менее трех часов.