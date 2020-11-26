В холодное время года многие люди подчас не отказывают себе в спиртном прямиком на улице. Особенно часто распитие алкогольных напитков происходит в новогодние праздники. Однако эксперты настоятельно советуют отказаться от употребления спиртного на морозе. Почему? Разбирался "Рамблер".

В беседе с агентством "Москва 24" кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников рассказал, чем чреват алкоголь, выпитый в холодное время года.

«Дело в том, что алкоголь расширяет поверхностные сосуды, из-за чего происходит быстрая теплопотеря. Повышенная теплоотдача создаёт временный тепловой фронт вокруг тела, и человек не мерзнет»,

- пояснил специалист.

Эксперт также отметил, что из-за мнимого ощущения тепла холодовые рецепторы на коже перестают работать, хотя на самом деле температура у человека стремительно снижается.

Как следствие, - человек может получить переохлаждение и даже потерять сознание. При самых неудачных обстоятельствах такой инцидент может перерасти в трагедию.