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Как проверить щитовидку, легкие и другие органы, не выходя из дома 

Мира Маркина 3 часа назад
Как проверить щитовидку и легкие, не выходя из дома
Фото: depositphotos.com
Все знают, что курение и алкоголь негативно влияют на здоровье. Но далеко не каждый знает, какое разрушительное воздействие оказывают на организм другие факторы, о вреде которых мы даже не подозревали.
К счастью, проверить работу некоторых жизненно важных органов можно, не выходя из дома. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Циркуляция крови

Опустите кончики пальцев в стакан с очень холодной водой на 30 секунд. Если цвет пальцев изменился, — они побелели или посинели — у вас нарушена циркуляция крови. Это веский повод обратиться к врачу и установить причину проблемы.

Дыхательная система и сердце

Сядьте на стул и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Затем сделайте еще один глубокий вдох, выдох и задержите дыхание. Засеките время, в течение которого вы сможете не дышать.
После этого отдохните несколько минут, сделайте несколько привычных вдохов-выдохов, еще один вдох и вновь задержите дыхание. Если на выдохе вам удалось задержать дыхание на 25-30 секунд, а на вдохе — на 40 секунд, скорее всего вы не испытываете проблем с сердцем и легкими. В противном случае, есть смысл проконсультироваться с врачом.

Щитовидная железа

Встаньте, закройте глаза и вытяните руки перед собой ладонями вверх. раздвиньте пальцы и попросите кого-нибудь положить на них лист бумаги. Если пальцы и бумага начнут резко дрожать, обратитесь к эндокринологу и проведите исследование щитовидной железы, — не исключено, что ее функции нарушены.
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