Как правильно мерить температуру

Самым простым способом оценить состояние здоровья человека является термометрия. Но температуру многие меряют по-разному. О том, почему это происходит и как может повлиять на результат, читайте в материале «Рамблера».

Для людей, родившихся в СССР и России наиболее привычным является способ измерения температуры под мышкой. Кстати, граждане многих Западных стран считают, что аксиллярный метод измерения температуры (именно такое название он носит) самый надежный.

А вот американские специалисты с этим не согласны, они утверждают, что, напротив, аксиллярный метод крайне не точен: в частности, потому, что температура тела под левой и правой рукой разнятся. Американцы предпочитают измерять температуру оральным способом: класть градусник под язык. При этом нужно помнить о том, что измеряя температуру во рту, необходимо ориентироваться на несколько иные цифры: если «хорошей» температурой под рукой считается 36,6 градусов, то под языком почти на градус выше — 37,1.

Европейцы же уверены, что наиболее точные показатели можно получить, лишь измерив температуру ректально.

В последние годы появилось множество альтернативных способов измерить температуру тела: градусники теперь можно прикладывать ко лбу, к локтевому сгибу, уху. Но основными остаются аксиллярный, оральный и ректальный методы.

На основе эксперимента, проведенного недавно в Швеции (людям измеряли температуру разными способами), самым эффективным был признан ректальный способ измерения температуры. Самые неточные результаты оказались у аксиллярного метода, а оральный эксперты назвали самым сложным, поскольку правильные результаты термометр показывал лишь в том случае, когда человек практически не двигался. Очевидно, что оральный метод измерения температуры не подходит, например, для маленьких детей.