Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Стопкоронавирус.рф

Чем может быть опасен мед 

Мария Грибова 1 час назад
Чем может быть опасен мед
Фото: depositphotos.com
О пользе пчелиного меда известно многое. «Рамблер» расскажет, может ли этот продукт быть опасным.
Известно, что мед обладает антибактериальными свойствами, благодаря которым этот продукт часто применяют для лечения кашля и инфекций верхних дыхательных путей. Он является источником антиоксидантов — фенольных кислот и флавоноидов. Они обеспечивают надежную защиту клеток от повреждения свободными радикалами, улучшают состояние кожи и препятствуют процессам старения.
Многие исключают мед из своего рациона из-за того, что сахар в нем практически идентичен привычному белому. Как и обычный белый сахар, мед способен вызвать резкий скачок уровня сахара в крови. Это усиливает чувство голода, а в дальнейшем может привести к набору массы и развитию хронических заболеваний.
Также мед опасен, если его подогревать. Ученые доказали, что при высоких температурах в этом продукте появляются канцерогены, которые могут привести к проблемам с организмом. Также категорически запрещено нагревать мед в микроволновой печи, так как СВЧ лучи разрушают не только полезные вещества, но и природную волновую структуру молекул.
Стоит отметить, что натуральный мед со 100 процентным органическим составом лучше всего покупать в специализированных магазинах или у владельцев пасек.
Видео дня. 5 причин возникновения стоматита
Комментарии 1
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Что будет с телом, если делать «вакуум живота»
08:00
Что будет с телом, если делать «вакуум живота»
ЗОЖ
Что можно есть при панкреатите
06:09
Что можно есть при панкреатите
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение