Чем может быть опасен мед 

О пользе пчелиного меда известно многое. «Рамблер» расскажет, может ли этот продукт быть опасным.

Известно, что мед обладает антибактериальными свойствами, благодаря которым этот продукт часто применяют для лечения кашля и инфекций верхних дыхательных путей. Он является источником антиоксидантов — фенольных кислот и флавоноидов. Они обеспечивают надежную защиту клеток от повреждения свободными радикалами, улучшают состояние кожи и препятствуют процессам старения.

Многие исключают мед из своего рациона из-за того, что сахар в нем практически идентичен привычному белому. Как и обычный белый сахар, мед способен вызвать резкий скачок уровня сахара в крови. Это усиливает чувство голода, а в дальнейшем может привести к набору массы и развитию хронических заболеваний.

Также мед опасен, если его подогревать. Ученые доказали, что при высоких температурах в этом продукте появляются канцерогены, которые могут привести к проблемам с организмом. Также категорически запрещено нагревать мед в микроволновой печи, так как СВЧ лучи разрушают не только полезные вещества, но и природную волновую структуру молекул.

Стоит отметить, что натуральный мед со 100 процентным органическим составом лучше всего покупать в специализированных магазинах или у владельцев пасек.