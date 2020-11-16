8 причин, которые могут убить сексуальное влечение

Sasapost советует мужчинам не впадать в панику, если они вдруг почувствовали отсутствие сексуального влечения к женщине. Какие факторы могут привести к снижению либидо, в результате чего может возникнуть эректильная дисфункция, — подробно описаны в статье.

Сексуальное влечение различается не только у разных людей, но даже у одного и того же человека либидо то падает, то снова повышается. Если либидо падает, то возникает эректильная дисфункция. Она возникает по нескольким причинам, включая психологические и физические проблемы, но не обязательно требует незамедлительного лечения. В любом случае, эректильная дисфункция — это затруднение, которое многое говорит о вашем теле и психологическом состоянии, и обращаться за помощью — это нормально. Но как вы узнаете, что страдаете от этого заболевания?

Каждый человек уникален в сексуальном плане, поэтому невозможно подобрать идеальную атмосферу для каждого. Сексуальность так же индивидуальна, как вкус в еде. Одни хотят заниматься сексом больше, другие — меньше, но, к сожалению, секс влияет на отношения. Его отсутствие приводит к депрессии, кризисам и ссорам, особенно, если мужчина боится признаться в сексуальном бессилии. Ниже мы расскажем основные причины снижения сексуального влечения.

1. Стабильные и долгосрочные отношения порождают скуку

Интерес к сексу при длительных отношениях естественным образом затухает. Но потеря сексуального влечения может быть как результатом, так и причиной проблем в отношениях. Партнеры с высоким уровнем либидо чувствуют себя отвергнутыми, а партнеры с низким уровнем либидо чувствуют себя в ловушке. В итоге обе стороны несчастны. Прикосновения, дружеские поцелуи и объятия во время просмотра телевизора постепенно сходят на нет, поскольку партнеры боятся, что их действия будут неправильно истолкованы. Все заканчивается тем, что вместо одной проблемы появляются две: разный уровень сексуального желания, и порождаемое им хроническое недовольство.

Кстати говоря, можно взять за основу начальную стадию отношений, чтобы впоследствии сравнивать с ней текущую ситуацию. Если у мужчины снижается либидо из-за нахождения в длительных отношениях, но он испытывает сексуальное влечение, когда воображает другую женщину, то он должен выяснить причину происходящего, а не сваливать всю вину на партнера.

Трезвый взгляд на сексуальную жизнь до брака может помочь мужчинам лучше справляться с разницей в сексуальной активности. Кроме того, немаловажную роль играет способность реагировать на желания партнера. Пары, которые вносят равный вклад в сексуальные отношения, как правило, более удовлетворены сексуальной жизнью, чем пары, которые зависят от либидо одного из партнёров.

2. Чрезмерная физическая нагрузка угрожает сексуальной жизни

Чрезмерная физическая нагрузка может вызвать физическое и нервное истощение. Оно снижает сексуальное влечение, и причиной может быть не просто стресс, а недостаток мужских гормонов — тестостерона и лютеина.

Интенсивные тренировки напрямую связаны со снижением сексуального влечения. Команда ученых из университета Северной Каролины провела исследование, в котором приняли участие 1077 мужчин, занимающихся не менее 10 часов в неделю активными видами спорта: бег, езда на велосипеде, плавание или тяжелая атлетика. Все они сообщили об уменьшении сексуального влечения.

Исследователи говорят, что интенсивные тренировки могут вызвать «мужской гипогонадизм». Он характеризуется снижением уровня мужских половых гормонов — тестостерона и лютеина. Однако важно отметить, что как умеренная, так и легкая физическая активность, от четырех до шести часов в неделю, наоборот вызывает увеличение сексуального влечения. Бывает наступает переломный момент, после которого продолжение физической активности приводит к снижению либидо, но где проходит та самая грань, исследователи все еще пытаются определить.

3. Стресс и депрессия влияют на сексуальную активность

Спящие рецепторы тестостерона в областях мозга, связанные с настроением, могут быть причиной депрессии или тревоги. Они также могут запустить порочный круг: депрессия подавляет способность яичек вырабатывать гормон тестостерон, ухудшая проблему.

Национальный институт здоровья США назвал депрессию единственной психологической причиной снижения сексуального влечения. Рецидив или непродолжительная депрессия меняет все аспекты жизни мужчины. Его энергия падает, его самооценка падает, а сам он страдает от снижения или полной потери интереса к занятиям, которые раньше приносили удовольствие, включая секс.

Снижение либидо было отмечено у 72% мужчин, страдающих депрессией, а эректильная дисфункция — 29%. Следует отметить, что данные показатели увеличиваются с началом лечения. Снижение сексуального влечения — наиболее распространённый побочный эффект приема антидепрессантов. Если вы принимаете антидепрессанты и испытываете снижение сексуального влечения, то вам следует обратиться к своему лечащему врачу, чтобы он изменил дозу антидепрессантов или назначил вам другое лекарство.

4. Низкая самооценка и неуверенность в себе

Эта причина может показаться простой, но все гораздо серьезнее, чем вам кажется. Все начинается со снижения самооценки, негативного восприятия собственного тела и сексуальных способностей, но в итоге ненависть к своему отражению в зеркале может привести к тому, что вы вообще откажетесь от секса. Низкая самооценка запросто может привести к беспокойству по поводу сексуальной активности, что, в свою очередь, может привести к эректильной дисфункции и снижению полового влечения.

Со временем проблемы самооценки и неуверенности в себе могут привести к более серьезным психическим заболеваниям, таким как депрессия, злоупотребление наркотиками или алкоголем и бессоннице, что, в свою очередь, приводит к снижению сексуального влечения.

5. Беременность и роды

От момента, как тест на беременность показал положительный результат до отлучения ребенка от груди проходит примерно два года. За это время отношения сильно меняются. Одни будущие отцы проявляют больше интереса к своим партнерам во время беременности, а другие наоборот прекращают любую половую активность, особенно на поздних сроках беременности. Они боятся навредить ребенку во время секса или вызвать сокращение мышц при оргазме, которое приведет к преждевременным родам. Но правда в том, что, если беременность протекает нормально, то независимо от степени вашего энтузиазма, это не повредит ребенку, а оргазм наоборот облегчат процесс естественных родов.

Даже если вы какое-то время не занимались полноценным сексом из-за отсутствия желания, то постарайтесь поддерживать контакт с партнером с помощью поцелуев, объятий, петтинга и прелюдий. Но если вы проявите себя в качестве нерадивого мужа, то вполне вероятно, что ваша жена будет искать сексуального партнера на стороне! Лучше всего проводить время с друзьями или родственниками, родительскими навыками которых вы восхищаетесь, рассказывая им почему вы чувствуете страх перед ответственностью и усталостью.

Большинство молодых родителей приспосабливаются к новой реальности, поэтому часто откладывают секс. Выведите личную жизнь на первый план, назначая свидания, которые непременно закончатся сексом, один или два раза в месяц. Для того чтобы полностью насладиться романтическим вечером, неплохо будет отдать ребенка родственникам на несколько часов. Но если проблема не исчезнет после отлучения ребенка от груди, то следует посетить сексолога.

6. Возраст

Итак, известно, что уровень сексуального влечения меняется в зависимости от возраста и отношений, но большую часть времени пары в возрасте до 45 лет занимаются сексом один раз в неделю. Но после 60 женщины испытывают сухость во влагалище, а мужчины наблюдают «усыхание» полового члена. В итоге они оба ощущают снижение сексуального влечения.

Если вы слышали о том, что специальные препараты помогают мужчинам старше 65 лет испытывать сексуальное влечение, то это не совсем так. Они способствуют сильной эрекции, но также могут вызывать довольно опасные побочные эффекты. Кстати говоря, на них приходится только треть продаж, так как основной сегмент покупателей — мужчины в возрасте от 40 до 50 лет.

Если представить, что пожилой мужчина лежит в постели с пожилой женщиной, которая страдает от сухости влагалища и истончения его тканей после менопаузы, то им следует внести изменения в свою сексуальную жизнь. Они должны перестать сосредотачиваться на проникновении как единственном способе достижения оргазма и искать другие сексуальные практики, которые помогут им обоим получить удовольствие и достичь сексуального удовлетворения.

7. Дефицит мужских гормонов

Вы можете подумать, что ваше сексуальное влечение к партнеру связано с недостатком тестостерона, но это не единственный фактор. Мужчины с низким уровнем тестостерона обычно реже мастурбируют. Они жалуются на отсутствие сексуальных фантазий и появление физиологических проблем. И все дело в том, что рецепторы гормонов присутствуют во всем теле: от мозгов до костей и даже кровеносных сосудов.

Недостаток тестостерона вызывает мышечные спазмы, увеличение жировой прослойки в брюшной полости, атрофию тканей полового члена, мошонки и яичек, снижение умственной работоспособности и памяти, а также остеопороз. Все вышеперечисленные симптомы проявляются из-за естественного снижения уровня гормонов, которое начинается после 30 лет.

Следует отметить, что старение — не единственная причина снижения уровня гормонов. Существует такое заболевание как «мужской гипогонадизм», которое проявляется у детей и взрослых. Как правило, оно возникает из-за наследственной предрасположенности или после болезни. Среди заболеваний, вызывающих снижение выработки тестостерона, отмечается: орхит, нарушение работы гипофиза, вызванное лекарствами, почечная недостаточность, небольшие опухоли, ВИЧ (СПИД), ожирение, сильный эмоциональный или физический стресс, вызванный болезнью или операцией, а также сердечно-сосудистые заболевания, диабет и гипотиреоз.

Хорошая новость заключается в том, что большинство случаев поддаются лечению. Вам необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы тот назначил вам заместительную терапию тестостероном или подобрал другие варианты, которые помогут избежать побочных действий.

8. Некоторые лекарства могут понизить половое влечение

Некоторые лекарства могут снизить сексуальное влечение, так как они понижают уровень тестостерона. Препараты для лечения повышенного давления способствуют эректильной дисфункции. Подобное действие вызывает химиотерапия и лучевая терапия при лечении рака, а также гормональная терапия при лечении рака простаты, так как препараты, которые используются при терапии, подавляют тестостерон.

Обезболивающие препараты снижают уровень тестостерона, особенно опиоидные анальгетики, такие как морфин, оксикодон и ацетаминофен. То же действие имеют противогрибковые (кетоконазол) и антиретровирусные препараты, а также анаболические средства, которые спортсмены используют для увеличения мышечной массы. Все вышеуказанные препараты снижают сексуальное влечение.