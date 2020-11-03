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Что будет с желудком, если есть только супы 

Елизавета Назарова 10 часов назад
Что будет с желудком, если есть только супы
Фото: depositphotos.com
С детства детям говорят о том, что суп обязательно должен быть в рационе для здоровья желудка. Однако современные врачи не согласны с устоями советских и опровергают миф о пользе ежедневного употребления супа. "Рамблер" рассказывает, что будет с вашим желудком, если есть только супы.
Безусловно, супы считаются питательной пищей, которая может быстро и надолго насытить человека. Если суп приготовлен на мясном бульоне с овощами и крупами или картошкой, то в нем есть достаточное количество белков, жиров и углеводов. Однако питаться исключительно жидкой пищей может быть опасно для многих органов.
На постсоветском пространстве возник целый культ супа. Считается, что он может вылечить болезни желудка и в целом полезен для здоровья. Однако лечить обычный суп не может и предотвращать другие болезни, только косвенно — с помощью водорастворимых витаминов из овощей. Кроме того, бульон поможет восполнить количество жидкости в организме.
Однако о негативных последствиях жидкой пищи тоже известно. Например, она может расслабить желудок и кишечник. Если питаться только жидкой пищей, начнутся проблемы сначала с зубами и жевательными мышцами, а потом человека ждет атрофия желудка и кишечника. Дело в том, что здоровье зубов поддерживается твердой пищей, а от этих органов зависит весь остальной пищеварительный процесс. Желудок перестает напрягаться, так как для переваривания не нужно много энергии. То же самое происходит и с кишечником. Поэтому, если человек будет питаться только супами, они не смогут восполнить и поддерживать здоровье всех органов.
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